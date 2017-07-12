Россия и Wikileaks пытаются подорвать западную демократию, заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майкл Помпео.

По его словам, разоблачительная организация Wikileaks является разведывательной структурой, которая враждебно настроена по отношению к Соединенным Штатам.

Помпео рассказал, что ЦРУ постоянно сталкивается с попытками уничтожить и «размыть» демократию, а угрозу этого несут именно РФ и Wikileaks.

«Угрозы заключаются в группах вроде Wikileaks — негосударственной вражеской разведывательной службы, которая вербует шпионов, вознаграждает людей, крадущих законные секреты, и использует данную информацию, чтобы подрывать западные демократии. И это, разумеется, включает российское правительство, которое давно является основной фигурой в мире, практикующей активные меры. Это продолжается десятилетия», — заключил Помпео.

Американские политики ранее неоднократно называли Москву одной из главных угроз для США.