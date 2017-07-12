Разрешение российского адвоката Натальи Весельницкой на пребывание в США истекло в январе 2016 года. Об этом сообщает агентство Рейтер, ссылаясь на информацию председателя сенатского юридического комитета Чака Грассли.

Грассли направил письма с соответствующей информацией министру внутренней безопасности Джону Келли и госсекретарю США Рексу Тиллерсону, где отметил, что «запрос на продление был отклонен». В настоящее время россиянка находится на территории США.

Ранее газета The New York Times писала, что адвокат из России Наталья Весельницкая, работавшая на российское правительство, пригласила старшего сына Дональда Трампа на встречу, пообещав предоставить компромат на Хиллари Клинтон. Весельницкая полностью опровергла данную информацию. Трамп-младший назвал встречу «пустой», так как «быстро выяснилось, что она не имела значимой информации», и по этой причине не стал рассказывать о встрече своему отцу.