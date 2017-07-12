Сотрудники лесоохраны тушат природный пожар в 42 км от села Тигиль на севере Камчатки. Об этом агентству «РИА Новости» сообщили в краевом министерстве специальных программ и по делам казачества.

Возгорание было выявлено утром 11 июля благодаря спутниковому мониторингу. На данный момент площадь пожара составляет 200 га.

«На месте пожара работает десантная группа предприятия «Охрана Камчатских лесов» в составе 10 человек. Работы проводятся с применением вертолета МИ-8 с водосливным устройством», — сказано в сообщении министерства.

Уточняется, что при необходимости на место готовы выехать дополнительные силы. Подчеркивается, что угрозы селу возгорание не представляет, однако есть опасения, что в зоне пожара могут оказаться оленьи пастбища. Для подтверждения данной информации на место направят лесничего.

С 1 мая, с началом периода пожаров на Камчатке, в регионе выгорело более 2500 га лесов и тундры.