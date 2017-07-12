В Москве объявлен желтый уровень опасности на 12 июля из-за непогоды, сообщает «Газета.ру».

По данным Росгидромета, ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с и гроза.

Также предупреждение действует на территории Ярославской, Тверской, Рязанской, Тульской, Калужской и Смоленской областей.

В Москве 12 июля установится теплая погода, воздух прогреется до +25 градусов.

Днем будет облачно, местами дождь, гроза и ветер, порывы могут достигать 12–17 м/с.

Желтый является третьим из пяти уровней опасности.