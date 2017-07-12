Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер провел серию встреч в администрации президента Украины, а также встретился с Петром Порошенко. Об этом сообщил замглавы администрации Константин Елисеев.

Как сказал Елисеев телеканалу «Эспрессо ТВ», стороны «обозначили совместные шаги для того, чтобы скоординировать, поддержать и дать новый импульс минскому процессу».

«Я хочу также отметить, что президент также имел короткую встречу с Куртом Волкером для того, чтобы поощрить его более активно вникать и привнести новые возможности для мирного урегулирования ситуации в Донбассе», — сказал Елисеев.

Курт Волкер вместе с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном находятся в Киеве с 9 июля. За это время спецпосланник провел ряд встреч, в том числе с экс-президентом и официальным представителем Киева в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонидом Кучмой. На встрече Кучма отметил активную позицию и роль США в разрешении ситуации в Донбассе. Стороны условились в дальнейшем поддерживать контакты на постоянной основе.