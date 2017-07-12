Новые испытания американской системы противоракетной обороны (ПРО) прошли успешно. Об этом сообщили в Агенстве по ПРО Министерства обороны США.

Испытания противоракетного комплекса THAAD прошли во вторник, 11 июля.

По заявлениям Пентагона, с американского военно-транспортного самолета C-17 над Тихим океаном была запущена баллистическая ракета-мишень. Комплекс THAAD, находившийся на острове Кадьяк (штат Аляска), обнаружил и перехватил цель.

«Предварительные признаки указывают на то, что запланированные задачи испытания были решены, а представлявшая собою угрозу баллистическая ракета промежуточной дальности была успешно перехвачена оружейной системой THAAD», – говорится в сообщении Агентства.

Все предыдущие испытания этой системы также были успешными. В Пентагоне считают, что проведенное во вторник испытание «укрепляет оборонный потенциал США» и поможет отразить возможные атаки со стороны КНДР.