Американская корпорация Tesla расширит сеть сервисных центров по всему миру перед выпуском новой модели электромобиля Model 3. Это следует из ролика, который опубликован в микроблоге компании в Twitter.

The future of Tesla service pic.twitter.com/lWx0rDr4Ix — Tesla (@TeslaMotors) 11 июля 2017 г.

В планах компании — расширить парк выездных ремонтных фургонов до 350 единиц, открыть 100 новых центров по обслуживанию автомобилей (на данный момент открыто 150) и принять на работу 1400 специалистов. В России официального сервисного центра Tesla пока нет.

Ранее Илон Маск объявил 7 июля датой возможного старта серийного производства бюджетного электромобиля Model 3, а первые 30 авто должны поступить владельцам уже 28 июля. Так, к концу текущего года месячный объем производства должен составить 20 тыс. машин. Количество предзаказов на данную модель достигло 400 тыс. Прогнозируемая стоимость машины — $35 тыс. Производители заявляют, что зарядки будет хватать на пробег около 340 км, а развить скорость до 100 км/ч автомобиль сможет за 6 с.