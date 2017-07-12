Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге призвал главу КНР Си Цзиньпина приостановить экспорт нефти в Северную Корею. Об этом сообщает газета Nikkei.

По данным издания, Абэ попросил Си Цзиньпина усилить давление на КНДР.

«Сейчас крайне важно усилить давление на КНДР, и я хочу, чтобы вы играли более конструктивную роль», — сказал премьер-министр.

В свою очередь председатель КНР отметил, что Китай и так оказывает необходимую поддержку санкциям ООН против КНДР, в частности, страна приостановила импорт угля из Северной Кореи.

При этом Си Цзиньпин отметил важность ведения диалога и заявил, что Китай против односторонних санкций.

Ранее СМИ сообщили, что США распространили в ООН проект резолюции о новых санкциях против КНДР из-за непрекращающихся ракетных испытаний. Россия и Китай заявили, что не поддержат данную резолюцию. Москва и Пекин готовы представить собственный план урегулирования ситуации на Корейском полуострове.