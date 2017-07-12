Лидер демократов в комитете по разведке палаты представителей конгресса США Адам Шифф уверен, что законопроект, предусматривающий санкции против Ирана и РФ, будет принят «подавляющим большинством».

«Мы готовы, я думаю, на двухпартийной основе принять сенатский законопроект подавляющим большинством. У меня нет сомнений, что если он будет завтра выставлен на голосование, он будет принят подавляющим большинством», — заявил Шифф.

При этом ранее директор Белого дома по законодательству Марк Шорт назвал данный законопроект «дипломатическим вызовом» и выразил опасения, что после его принятия администрация США не сможет оперативно «реагировать на изменяющиеся обстоятельства». Заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс также уверена, что черновик законопроекта «не будет поддержан ни республиканцами, ни демократами». При этом Марк Шорт отметил, что «администрация полностью поддерживает эти санкции».

Конгрессмен Стени Хойер рассчитывает вынести законопроект на голосование уже на этой неделе.