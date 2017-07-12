Чрезвычайный и полномочный посол России в США Сергей Кисляк вернется в Москву 22 июля. Об этом «Известиям» сообщил источник в российских дипломатических кругах.

Временно исполнять обязанности посла РФ в США будет один из находящихся в Вашингтоне советников-посланников — Денис Гончар или Дмитрий Жирнов, пока замглавы МИД РФ Анатолий Антонов не получит соответствующее согласие от Вашингтона. Источник отметил, что подобные изменения проходят в плановом порядке.

«22 июля посол Сергей Кисляк должен вернуться в Москву. Я с ним встречался две недели назад в Вашингтоне, и он сказал, что у него билет на этот день. Какое-то время обязанности главы российского диппредставительства в США будет исполнять советник-посланник», — рассказал «Известиям» научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов.

Рогов добавил, что кандидатура Джона Хантсмана на пост посла США в России еще не была рассмотрена сенатом, и отметил, что данный процесс идет ни шатко ни валко.

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Сергея Кисляка ждут в России 22 июля