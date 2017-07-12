Российский сенатор Алексей Пушков назвал соглашение об ассоциации Евросоюза с Украиной поражением политики президента Петра Порошенко.

Пушков указал, что документ предусматривает множество ограничений для Украины, и это никак нельзя считать победой.

«Порошенко зря гордится ассоциацией с ЕС. Это кабальное соглашение с массой ограничительных квот для Украины — поражение не Кремля, а его собственное», — написал Пушков в своем Twitter.

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 11 июля 2017 г.

Данное заявление стало ответом сенатора на недавнее высказывание Порошенко о том, что подписание ассоциации Украины с ЕС стало поражением для Кремля.

Совет министров Евросоюза одобрил соглашение об ассоциации ЕС и Украины 11 июля.