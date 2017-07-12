Старший вице-президент банка ВТБ, руководитель проекта «ВТБ Арена Парк» Андрей Перегудов прокомментировал заявление заместителя председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» и генерального директора футбольного клуба «Динамо» Евгения Муравьева о том, что команда может не переехать на стадион имени Льва Яшина в Петровском парке.

На прошедшей в среду предсезонной встрече болельщиками руководитель клуба сообщил о проблемах в переговорах с компанией, строящей стадион.

- Она говорит громкие слова, где мы играем разные матчи, много говорит о себе и забывает, для кого она строит стадион и ради чего, - заявил Муравьев. - Если так будет продолжаться, я буду вынужден просить у вас прощения, если мы будем играть на другом стадионе, а не на «Динамо». У нас есть «Лужники» на крайний случай. У общества остались проценты акций, но на сегодняшний день они строят финансовую модель, из которой я не понимаю, ради кого строился стадион.

Руководство «ВТБ Арены» отметило, что рассматривает бело-голубых как основного хозяина футбольного стадиона из числа клубов.

- «ВТБ Арена - Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» строится как домашний стадион ФК «Динамо Москва», - сообщил «Известиям» Перегудов. - Существует несколько вариантов использования стадиона футбольным клубом, начиная от арендных отношений с компанией-собственником и заканчивая совместным безарендным использованием и объединением коммерческих прав клуба и стадиона.

По словам главы Управляющей компании (УК) «Динамо», его организация ведет с ФК активное обсуждение всех вариантов.

- Создана совместная рабочая группа, - пояснил Перегудов. - Важно в ходе переговоров не терять терпения и стремится найти взаимоприемлемые варианты. Уверен, что, учитывая наши партнерские отношения с обществом «Динамо» и тот факт, что Банк ВТБ является генеральным спонсором футбольного клуба и одновременно финансовым партнером проекта, мы придем в этих обсуждениях к консенсусу.

Открытие стадиона «Динамо» имени Льва Яшина в пределах комплекса «ВТБ Арена Парк» запланировано на 2018 год.