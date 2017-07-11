Инвалида-колясочника Антона Мамаева, осужденного за организацию разбоя, обследуют врачи, после чего он вернется в следственный изолятор (СИЗО), сообщили в пресс-службе Общественной палаты (ОП) России.

Двадцативосьмилетний Мамаев был приговорен судом 30 июня к 4,5 года лишения свободы за организацию вооруженного разбоя и кражу мотороллера, после чего его поместили в СИЗО «Матросская тишина». Мамаев страдает редким заболеванием, в результате которого у него атрофированы все мышцы. В настоящий момент молодого человека перевели на обследование в больницу. Врачи должны будут установить можно ли его содержать в СИЗО.

Как отметила глава комиссии ОП по взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями Мария Каннабих, у Мамаева множество проблем со здоровьем, которые также усугубились из-за стресса, однако за ним осуществляется должный уход.

«Врачи и медсестры обещали, что приложат все силы для того, чтобы сохранить его здоровье. Надеемся, что в течение трех дней врачи проведут полное обследование и освидетельствование. После этого его переведут обратно в СИЗО дожидаться суда — надеемся, он состоится через неделю, не позже», — сказала Каннабих.

При этом она добавила, что в СИЗО будут учтены все нужды Мамаева и его состояние здоровья.

«Мы будем следить за соблюдением его прав и поддерживать Антона, ежедневно отслеживать его состояние», — добавила Каннабих.