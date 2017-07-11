Пять человек получили термические ожоги, находясь в рейсовом автобусе в Турковском районе Львовской области. Об этом сообщили в отделе коммуникации главного управления областной Нацполиции.

Уточняется, что термические ожоги получили водитель и четверо пассажиров во время движения транспортного средства. Автобус следовал по маршруту «Львов – Гусне», в салоне находилось около 40 пассажиров. Все потерпевшие доставлены в районную больницу, среди них 8-летняя девочка, она находится в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, в автобусе произошла авария системы охлаждения, в следствие чего люди получили ожоги от пара. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.