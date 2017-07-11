Глава МИД России Сергей Лавров 11 июля принял участие в неформальной встрече Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Мероприятие прошло в австрийском Мауэрбахе по инициативе министра иностранных дел Австрии Себастьяна Курца, который сейчас председательствует в ОБСЕ.

Тема встречи - «Построение доверия через диалог и сотрудничество». Этому была посвящена пленарная сессия. Кроме того, здесь прошли «круглые столы» по проблемам экстремизма, терроризма и другим вызовам безопасности.

Некоторые делегаты приняли во внимание неформальный характер мероприятия и приехали на него без галстуков. А один из гостей австрийского министра туфлям предпочёл коричневые кеды (галстук на нем все-таки был).

Подошедший перед пленарным заседанием к прессе Себастьян Курц охотно отвечал на вопросы. Он говорил о необходимости борьбы с терроризмом и урегулирования кризиса на Украине. Все это постепенно перерастало в своего рода пресс-конференцию «на ногах». Но тут австрийского министра одернул один из организаторов.

Уже несколько секунд спустя Себастьян Курц жал руку приехавшему на встречу Сергею Лаврову. После этого он предложил своему российскому коллеге подойти к журналистам, чтобы тот также мог ответить на вопросы. Глава российского МИДа с недоумением посмотрел в сторону камер, сказал по-английски «зачем?» и проследовал в противоположном направлении. В спину ему раздался возглас местной журналистки с намеком, что представители СМИ все-таки очень хотели бы с ним пообщаться: «Мистер Лавров, доброе утро!» Похоже, российский министр, исчезнувший из виду, эти слова уже не услышал.

Напомним, что в преддверии нынешней встречи в ходе проходившей 5-9 июля сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ в Минске было принято решение о создании Антитеррористического спецкомитета. Его несколько лет продвигала Россия. Теперь в течение ближайших месяцев будет идти формирование этой структуры. На первоначальном этапе она займется оценкой ущерба, который терроризм наносит странам — членам ОБСЕ.

Вместе с тем встреча в Мауэрбахе была омрачена для российской стороны тем, что на той же ПА ОБСЕ были приняты несколько резолюций с требованием «отменить решение о незаконной аннексии» Крыма и вывести с полуострова «оккупационные силы».

Однако, как пояснил источник в российской делегации, в ОБСЕ все прекрасно понимают, что принадлежность Крыма - решенный вопрос, а конфликт на Украине продолжается из-за того, что власти в Киеве не выполняют Минские соглашения. Тем не менее, отказаться от риторики, которой уже не один год, просто так невозможно. В этой связи польза от нынешней неформальной министерской встречи — а на ней не принимаются никакие документы — заключалась, по словам собеседника, в том, что здесь стороны могли спокойно обсудить имеющиеся проблемы в вызовы.

По итогам встречи Сергей Лавров назвал дискуссию полезной. Министр рассказал, что собравшиеся обсудили все три измерения безопасности: военно-политическое, экономическое и гуманитарное.

- Мы предлагаем сесть и посмотреть с участием военных, с картами на столах, у кого сколько есть сил и средств в Европе, какие военные доктрины у каждой из наших стран разработаны, - отметил Сергей Лавров.

По его словам, пока входящие в ОБСЕ члены НАТО отказываются это сделать.

Также министр выразил недовольство тем, что в вопросе обсуждения кандидатуры на пост генерального секретаря ОБСЕ было отвергнуто предложение Минска. Ранее в Белоруссии выступили за то, чтобы ОБСЕ возглавила постоянный представитель страны при организации и по совместительству посол в Австрии Елена Купчина.

Между тем в ОБСЕ предложили назначить на пост генерального секретаря бывшего постпреда Швейцарии при организации Томаса Гремингера. Окончательное решение будет принято в ближайшие дни. Об этом заявил Себастьян Курц на пресс-конференции по итогам неформальной министерской встречи организации.

Как отметил в этой связи источник «Известий» в российском МИДе, в Москве готовы согласиться с нынешними кандидатами на ряд постов, если впоследствии будут учитываться ее интересы и руководящие посты в ОБСЕ не станут по-прежнему занимать исключительно представители Запада. Вместе с тем собеседник отметил, что новое руководство в России считают навязанным и будут относиться к нему соответствующим образом.

После неформальной встречи ОБСЕ Сергей Лавров из австрийской столицы отправился в Брюссель. Здесь российский министр провел переговоры с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. Они прошли всего через несколько дней, после того как президент России Владимир Путин встретился «на полях» саммита G20 в Гамбурге с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Как рассказала Федерика Могерини, в ходе переговоров стороны затронули ряд международных проблем - от ситуации в Сирии до конфликта между арабскими монархиями Персидского залива и кризиса в Ливии.

Отвечая на вопрос журналистов о позиции ЕС по судьбе сирийского президента Башара Асада, Федерика Могерини пустилась в рассуждения о том, что Евросоюз оказывает многомиллиардную помощь сирийцам как внутри, так и за пределами страны, а также отметила, что Брюссель поддерживает усилия по политическому урегулированию конфликта.

- Мы знаем о том большом вкладе, который Евросоюз вносит в облегчение страданий сирийского народа. Наверное, пришло время - мне кажется, оно уже давно пришло - посмотреть и на гуманитарные последствия тех санкций, которые Евросоюз и США ввели против САР, - сказал взявший слово Сергей Лавров.

Министр отметил, что ограничения наносят значительный урон, в частности, сирийской фармацевтической промышленности, что непосредственным образом сказывается на положении жителей страны.

Федерика Могерини решила продолжить перепалку и указала, что европейские санкции направлены против тех, кто несёт ответственность за кровопролитие в Сирии.

Встреча Сергея Лаврова и Федерики Могерини прошла в рамках визита российского министра в Бельгию, где на 21 июля у него запланированы переговоры с премьер-министром и главой МИДа.