Президент Молдавии Игорь Додон не исключил возможности вступления страны в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

«Станем ли мы членами ЕАЭС на каком-то этапе — я это не исключаю. Я считаю, что это для Молдавии было бы правильно», — цитирует Додона белорусский телеканал «Беларусь 1».

При этом молдавский президент подчеркнул, что решение по этому вопросу будет принимать народ Молдавии.

«Мы проведем референдум в нужный момент, народ скажет, как он видит свое будущее. Но думаю, если бы такой референдум прошел завтра, большинство населения Молдавии высказались бы за ЕАЭС», — отметил Додон.

По словам президента, вступление в ЕАЭС оказало бы позитивное влияние на экономику страны.

«У Молдавии с экономической точки зрения есть будущее, и она может развивать свой промышленный и агропромышленный комплекс, только если нам будут открыты рынки стран ЕврАзЭС. Если мы сможем пробиться на эти рынки, тогда экономика расцветет, тогда у нас появятся сотни тысяч рабочих мест», — сказал Додон.

ЕврАзЭС (ЕАЭС) — международное экономическое объединение, созданное в 2015 году на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. В настоящее время в него входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия и Казахстан.