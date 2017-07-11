В российских регионах каждый пятый выпускник получает медаль, подобная статистика вызывает вопросы, заявил начальник управления Рособрнадзора Евгений Семченко.

«Мы прекрасно помним, что значит получить в советской школе медаль. Таких людей было раз-два и обчелся. Вот данные по стране, это официальная статистика, которую каждый региональный министр образования отправляет в Минобрнауки — возникает вопрос, когда каждый пятый выпускник субъекта федерации получает медаль», — сказал Семченко в ходе на заседания общественного совета партийного проекта «Единой России» «Модернизация образования».

По данным Рособрнадзора, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария являются лидерами по количеству медалистов. Число отличников в этих республиках в два раза превышает среднероссийский показатель. Другие российские регионы отстали не на много – в Мордовии и Ставропольском крае медали получают 16% выпускников, в Краснодарском крае — 15,6%, в Ростовской области — 14,7%. При этом, в среднем по России медали получают не более 10% учащихся.

Также Семченко вспомнил скандальную историю с медалисткой из Адыгеи. В июне на выпускном вечере одна из выпускниц заявила, что ее одноклассница — дочь руководительницы районного управления образования — незаслуженно получила медаль. Минобрнауки инициировало проверку,а выпускница написала заявление о добровольном возврате медали.