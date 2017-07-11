Автолюбитель из Москвы оплатил 84 штрафа на 247 тысяч рублей
Водитель из Москвы под угрозой ограничения специального права на управление транспортным средством оплатил 84 штрафа, общая сумма уплаченных средств составила 247 тыс. руб, сообщила «Газета.ру» со ссылкой на сообщение УФССП России по Москве.
В сообщении уточняется, что должник неоднократно уклонялся от оплаты задолженностей и избегал с судебным приставом-исполнителем. В итоге гражданина ограничили в праве на управление транспортным средством, в итоге он немедленно явился на прием к приставам и полностью уплатил долг и сбор в размере 79 тыс. руб.