Москва надеется, что Вашингтон будет уважать свои международные обязательства по дипсобственности России, заявил во вторник, 11 июля, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Так дипломат прокомментировал ситуацию вокруг изъятия властями США российской дипломатической собственности на территории США. «Надеемся, что США как страна, которая всегда выступала и выступает за верховенство права, будет уважать свои международные обязательства», — сказал он.

Зимой 2016 года администрация США ввела новые санкции в отношении РФ, объявив персонами нон грата 35 сотрудников посольства в Вашингтоне и генерального консульства в Сан-Франциско.

Кроме того, были закрыты две российские дипломатические дачи в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что данные объекты всегда пользовались дипломатической неприкосновенностью.