Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини заявил, что Москва надеется на нормализацию отношений с Брюсселем.

Связи между РФ и ЕС сохраняются, несмотря на все сложности, отметил Лавров. Стороны понимают, что являются соседями и возникающие вопросы надо решать на основе обоюдного согласия, добавил он.

«Думаю, что постепенно ситуация вернется в нормальное русло», — подчеркнул министр, добавив, что это отвечает интересам и России, и стран Европейского союза.