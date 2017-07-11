Основной акционер крупнейшего производителя мясной продукции и комбикормов «Черкизово» и аффилированные с ним лица объявили о выкупе 21% акций у Prosperity Capital Management на сумму 12 млрд рублей, следует из сообщения компании.

«Контролирующий акционер ПАО «Группа «Черкизово» совместно с аффилированными лицами заключили договор с фондами и портфелями под управлением Prosperity Capital Management о приобретении около 21% обыкновенных акций и ГДР Группы по цене 1300 рублей за одну обыкновенную акцию», — говорится в тексте документа.

Данная сделка должна быть одобрена Федеральной антимонопольной службой России (ФАС). Ожидается, что она будет закрыта в течение месяца.

«Группа «Черкизово» в настоящее время рассматривает различные варианты стратегии на рынках капитала, включая разные способы увеличения числа акций в свободном обращении и повышения их ликвидности, а также обеспечение устойчивого роста акционерной стоимости. Сделка с Prosperity является частью этой стратегии», — сказал генеральный директор компании Сергей Михайлов.