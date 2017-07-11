Жители Йошкар-Олы споют хором гимн города. Песенный флешмоб запланирован на 5 августа, когда будет отмечаться День города.

Предполагается, что с гимна будут начинаться все концертные программы. Власти Йошкар-Олы на сайте администрации опубликовали строчки песни, чтобы любой желающий мог освежить их в памяти или специально разучить к празднику, передает ИА «МариМедиа».

Напомним, гимн столицы Марий Эл написал композитор Андрей Эшпай. Автор стихов — Леонид Дербенев. Впервые песня прозвучала в радиоэфире Марий Эл в октябре 1965 года. А гимном Йошкар-Олы ее утвердили на сессии городского собрания в 1997 году.