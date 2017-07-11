Сильный ветер и дождь нанесли Ульяновску ущерб в 100 млн рублей. В эту сумму входят средства, которые будут потрачены на ремонт крыш зданий и компенсации собственникам поврежденных домов.

Кроме того, сюда включены суммы выплат владельцам 22 автомобилей, пострадавших от упавших на них деревьев. Учитываются и затраты на уборку остатков упавших деревьев и откачку воды. В общей сложности во время урагана в Ульяновске было повалено более 1 тыс. деревьев, сообщает 1ul.ru со ссылкой на городскую администрацию.

Напомним, шторм обрушился на город 5 июля. Наблюдались ливни и шквалистый ветер с порывами до 27 м/с. Такие явления сохранялись на протяжении двух суток. Жители города выкладывали в соцсетях фото тонущих в воде машин и людей, проплывающих по улицам на надувных лодках.

Областные власти зафиксировали в Ульяновске более 300 протечек кровли, около полусотни затопленных подвалов. В 112 домах внутренние системы электроснабжения вышли из строя. В городе на сутки был введен режим ЧС.

Что касается Ульяновской области, то без электричества из-за сильного ветра остались более 37 тыс. человек.