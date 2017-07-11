Запрет, введенный на провоз электронных устройств на рейсах египетского государственного перевозчика EgyptAir, будет отменен американской стороной на следующей неделе.

Запрет касался рейсов, следующих из Египта в США, и затрагивал электронные устройства, превышающие по размеру мобильный телефон.

EgyptAir ввел запрет на провоз электроники в самолетах, следующих в США, с 24 марта в соответствии с требованием США, напоминает «РИА Новости».

«Соответствующие структуры в США решили со следующей недели отменить действующий с марта запрет на провоз электроники пассажирами авиакомпании EgyptAir на рейсах из Каира в Нью-Йорк», — говорится в сообщении.