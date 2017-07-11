В Великом Новгороде следователи проводят проверку по факту падения трехлетнего ребенка с балкона четвертого этажа дома. Сейчас малыш госпитализирован. От гибели, как считают медики, его спасла клумба под окнами жилого здания — она смягчила удар.

По предварительной информации, мальчик был дома с матерью. Он забрался на пуфик на балконе и сорвался вниз. Следователи выясняют, что способствовало несчастному случаю. После проверки будет принято процессуальное решение, передает «Новгород.ру».

Между тем, как отметили в региональном СУ СКР, в Новгородской области на протяжении нескольких лет складывается неблагоприятная ситуация, связанная с падением малолетних детей из окон жилых домов.

Дети часто самостоятельно забираются на подоконник и срываются вниз. Это происходит либо из-за рассеянности взрослых, либо из-за отсутствия взрослых поблизости.