В общей сложности 14 жилых домов в Туле остались без газа из-за повреждения газопровода. Причина — несанкционированные земляные работы, сообщает пресс-служба АО «Тулагоргаз». Речь идет о домах микрорайона Зеленый массив.

Ремонтные бригады, прибывшие на место аварии, обнаружили прорыв подземного полиэтиленового газопровода. Выяснилось, что у организации, которая проводила в этом районе земляные работы, не было на них разрешения. Кроме того, не учитывалась схема расположения газовых сетей, сообщает ИА «Тульские новости».

Для устранения угрозы взрыва и пожара было принято решение срочно перекрыть подачу газа. В зону отключения попало около полутора десятков жилых домов.

Сейчас специалисты устанавливают сумму ущерба, причиненного нелегальными действиями организации. На нее же возложат и затраты на восстановление газовой магистрали.

В настоящий момент газоснабжение во всех домах восстановлено.