Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России опровергла информацию об обращении в суд с ходатайством об отмене условного наказания оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«ФСИН не обращалась в Симоновский суд Москвы с представлением об отмене Навальному Алексею Анатольевичу условного наказания, назначенного приговором суда», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Ранее «Известия» писали, что ФСИН не будет ходатайствовать о замене Навальному условного тюремного срока на реальный по делу «Ив Роше». Напомним, оппозиционер и его брат Олег Навальный в декабре 2014 года были осуждены за хищение более 26 млн рублей у компании и свыше 4 млн рублей у Многопрофильной процессинговой компании, а также за легализацию более 21 млн рублей. Алексей Навальный получил 3,5 года условно, Олег Навальный — такой же срок реального заключения.