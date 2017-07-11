После продолжительной дискуссии псковское областное Собрание депутатов утвердило охранные зоны в границах объекта культурного наследия регионального значения «Монумент «Ледовое побоище».

Теперь территория, которая прилегает к памятнику, поделена на участки. Согласно документу, они относятся к двум типам: зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности и зона охраняемого ландшафта. Как сообщает «Псковская лента новостей», для первой зоны высота строений не должна превышать 10–12 м, что зависит от расположения участка. Также запрещено строительство промышленных и производственных сооружений и предприятий, загрязняющих почву, водоемы и атмосферу.

Для второй зоны строительство вообще не предусмотрено. Разрешение коснулось только малых архитектурных сооружений, плоскостных объектов. Высота не должна превышать 3 м. Назначение объектов может быть туристическим, спортивным, обслуживающим или торговым. В районе памятника одобрили парковые зоны, обзорные площадки на устье реки Великой. Строгие требования коснулись размещения рекламных конструкций. На одном из участков разрешат выпас животных и сенокошение.