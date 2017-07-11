Сотрудничество России и Турции находится на таком уровне, когда для сторон не существует запретных тем. Об этом заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.

Дипломат назвал сотрудничество Москвы и Анкары взаимовыгодным заинтересованным партнерством.

«Наше взаимовыгодное заинтересованное партнерство с Турцией достигло такого уровня, когда для нас нет запретных тем», — приводит его слова «РИА Новости». Он отметил, что для стран открыты все сферы.

«Поэтому для нас открыты все сферы и, дай бог, мы когда-нибудь будем свидетелями очень интересного развития событий, может быть, и в той сфере, которую вы обозначили» — так ответил Ерхов на вопрос журналистов о перспективах военно-технического сотрудничества Москвы и Анкары.