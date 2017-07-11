Наган времен царской России обнаружил мужчина в ходе ремонта в четырехкомнатной квартире в центре Москвы. Об этом сообщили в правоохранительных органах столицы.

Револьвер, обнаруженный 41-летним москвичом в квартире дома на улице Красина, оказался производства Императорского Тульского оружейного завода 1909 года. Как сообщает агентство городских новостей «Москва», нашел он его под напольным покрытием в спальне, оружие было завернуто в тряпку. Сам револьвер системы Нагана был в полуразобранном состоянии, но заряженный.

Сотрудники полиции прибыли на место обнаружения оружия и изъяли его. По факту случившегося в отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия, сообщает портал «Подмосковье сегодня».