Долги за поставленный населению и предприятиям газ продолжают расти, несмотря на взятый правительством курс на ужесточение платежной дисциплины. «Газпром» ожидал, что росту долгов помешает перевод с 2016 года крупных юрлиц на банковские гарантии, но этот закон так и не заработал. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе «Газпром межрегионгаза». Тем не менее, в холдинге надеются, что к концу года долг снизится благодаря новым поправкам в закон.

С начала года суммарный долг всех категорий потребителей за газ перед «Газпромом» вырос на 22%, до 196 млрд рублей. Для госкомпании это рекордные темпы роста за все время работы, до этого максимальный рост долгов был в 2013 году — за весь год на 33 млрд.

По данным компании, в 2017 году основными виновниками роста задолженности стали, как и обычно, теплоснабжающие организации, с начала года увеличившие свой суммарный долг с 53,1 млрд до 69,2 млрд рублей. Чуть меньше выросли долги населения (с 61,2 млрд до 73,7 млрд рублей) и бюджетных организаций (с 4,3 млрд до 7,5 млрд рублей). Долг электроэнергетиков, напротив, удалось уменьшить на 1,5 млрд — до 17,5 млрд рублей. Оставшиеся 28,3 млрд рублей долга, выросшие на 5,3 млрд, «Газпром» относит к «прочим».

Серьезные меры по ужесточению платежной дисциплины были введены в 2015 году. С начала прошлого года поставщики газа получили право требовать со своих коммерческих покупателей наличия банковских гарантий на будущий платеж. Но принятый закон потребовал ряда поправок, пояснили «Известиям» причину роста долгов в пресс-службе «Газпром межрегионгаза».

Так, только в феврале 2017 года было определено, по какому критерию отправлять покупателей за банковской гарантией. Согласно постановлению правительства, обязан предоставлять гарантию тот потребитель, у кого задолженность за газ как минимум в два раза больше, чем он платит в месяц. Впрочем, пока покупатель свой долг не признает либо это за него не сделает суд, заставить его идти за банковской гарантией нельзя, сетует представитель «Газпрома».

— Процесс получения окончательного положительного решения суда может занять довольно длительное время — около шести месяцев, — заметили в газовом концерне.

То есть практика применения постановления так и не была сформирована, добавил представитель компании. Несмотря на это, за прошлый год «Газпрому» всё же удалось сократить темп прироста задолженности — если за 2015 год просроченная задолженность увеличилась на 18,5%, то за 2016 год — только на 7,1%, говорят в компании. В этом году темпы роста задолженности вновь ускорились.

Банковские гарантии были одной из самых мягких мер, предложенных правительству «Газпромом». Как ранее рассказывал гендиректор компании Кирилл Селезнев, правительству было предложено, к примеру, перевести потребителей с постоплатной системы внесения платежей на авансовую и ввести уголовную ответственность за неплатежи. До конца года Госдума должна рассмотреть еще одно нововведение — разрешить прямое получение оплаты за газ от конечных потребителей в обход управляющих компаний. По оценкам Минстроя, в недобросовестных УК ежегодно оседает до 10–15 млрд рублей платежей.

Проблему долгов за газ нужно рассматривать по всей цепочке: от ресурсоснабжающей организации до конечного потребителя, считает заместитель гендиректора Института проблем естественных монополий Александр Григорьев.

— Если часть жильцов многоквартирного дома имеет задолженность в 6–12 месяцев, то пугать коммунальщиков бессмысленно: денег у них от этого больше не станет. А усилия «Газпрома» останутся в целом бесполезными, пока аналогичные нормативные акты не будут приняты до самого конца цепочки, — сказал «Известиям» эксперт.

Без перевода «тепловиков» и населения на авансовую оплату решить проблему неплатежей вряд ли удастся, соглашается директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. С учетом продолжения роста долгов это вопрос времени, уверен эксперт.

Госдума до конца года может одобрить еще ряд поправок в законодательство — в частности, разрешить прямое получение оплаты за газ от конечных потребителей в обход управляющих компаний. Это должно поспособствовать уменьшению долга за газ от населения.