«Обнаженный» памятник выпускникам 1941 года, возмутивший жителей Сергиева Посада, сняли с постамента и направили на доработку.

Автор работы Евгений Антонов пообещал устранить замечания, «которые вызвали переполох у горожан», и перелить часть памятника с открытой грудью девушки. После этого на девушке должна будет появиться одежда, поскольку именно ее отсутствие вызывало недовольство жителей города, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Ранее «Известия» сообщали, что монумент «Завтра будет война» танцующей паре выпускников 1941 года открылся 28 июня к 75-й годовщине контрнаступления советских войск под Москвой в Сергиевом Посаде и сразу вызвал общественный резонанс. Антонов как автор не нашел ничего эротического в созданной им скульптуре.