Депутат Государственной думы Виталий Милонов отчислен из Санкт-Петербургской духовной академии Русской православной церкви, причиной отчисления «Интерфакс» называет неявку на сессию.

Пресс-секретарь Милонова Илья Евстигнеев рассказал, что из-за плотного графика у депутата не получается эффективно совмещать работу и учебу. По словам Евстигнеева, после переезда в Москву Милонов три недели в месяц находится в столице, а неделю — в Санкт-Петербурге, где проводит прием граждан.

«К сожалению, в этом году накопилось слишком много долгов, не всегда удавалось отпроситься у начальства на сессию и лекции, накопились хвосты, и случилось то, что случилось», — приводит его слова «Газета.ру».

Милонов попытается поступить в Московскую духовную академию Русской православной церкви, добавил он.