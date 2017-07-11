Правоохранительные органы Саратова расследуют убийство 38-летней женщины. По подозрению в совершении преступления задержан ее 41-летний муж. Мотивом убийства стал упрек женщины в адрес супруга в том, что он не может найти работу.

Ссора между супругами произошла накануне утром, передает «Федеральное агентство новостей». По данным следствия, женщина стала упрекать мужа в том, что он не может найти работу.

Словесный конфликт перерос в потасовку. В результате мужчина схватил жену за шею и задушил ее.

Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался. Ведется следствие.

Суд решит в ближайшее время вопрос об избрании меры пресечения, сообщает «Ридус».