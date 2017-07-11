«Лаборатория Касперского» может быть исключена из списка внешних поставщиков, утвержденного ранее администрацией Дональда Трампа. В список входят поставщики, чья продукция одобрена к использованию правительственными агентствами США.

Решение об исключении может быть принято в Белом доме, сообщает ABC со ссылкой на неназванные источники. Данный запрет повлияет, скорее всего, только на будущие контракты, уточняется в сообщении.

Причиной подобного решения может стать опасение чиновников США, что российские спецслужбы могут попытаться воспользоваться программным обеспечением «Лаборатории Касперского». Речь идет о возможности похищения файлов, чтении документов, переписки и так далее.