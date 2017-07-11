Чуровский завод силикатных стеновых материалов в поселке Чур Якшур-Бодьинского района Удмуртии включен в карту инвестиционных возможностей республики. Власти планируют найти инвестора для предприятия до конца этого года. Накопившийся долг по зарплате достигает 12 млн рублей.

По словам врио главы региона Александра Бречалова, решить вопрос окончательно мешают юридические проблемы. Как сообщает ИА «Сусанин», он отметил, что часть выплат сотрудникам власти могут взять на себя.

Единственное крупное предприятие поселка остановилось в ноябре 2015 года, в результате около 200 человек остались без работы. В марте 2017 года премьер-министр Удмуртии Виктор Савельев сообщил о возможном запуске производства светодиодных ламп и световых панелей.