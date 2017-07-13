Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, который Агентство стратегических инициатив составляет вместе с деловыми объединениями, будет в ближайшее время играть важную роль в оценке губернаторов. В губернаторские KPI будет включаться место региона в рейтинге. Успехи в деле создания благоприятных условий для бизнеса обернутся материальным поощрением как для региона, так и, возможно, для его главы. Форма этих поощрений сейчас как раз обсуждается в администрации президента.

Все эти новости помощник президента России Андрей Белоусов озвучил на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, где в этом году мы представили рейтинг по всем 85 регионам без исключения. «Сейчас и в правительстве, и в администрации президента РФ завершается работа по реформированию системы оценки губернаторов. Знаменитый указ президента будет пересматриваться. Он существенно упрощается — и рейтинг туда войдет», — сказал Андрей Белоусов по итогам презентации национального рейтинга 2017 года. С учетом этого имеет смысл проанализировать, от чего зависят позиции региона, почему одни набирают очки быстро, а другие медленно — и какие выводы можно сделать из этой динамики.

Рейтинг мы составляем с 2014 года, и каждый раз кто-то из губернаторов нет-нет да и возмутится: мол, ваши данные почему-то никак не вяжутся с официальной статистикой и прочими региональными замерами. Почему? А всё дело в том, что оценки выставляют местные предприниматели. И эти оценки во многом субъективны и зависят, например, от отношения к бизнесу со стороны чиновников: работает ли система сопровождения инвестиционных проектов, учитывается ли мнение инвесторов при принятии тех или иных решений, да и вообще — насколько часто и содержательно губернатор и профильный зам готовы лично общаться и решать проблемы конкретного предпринимателя.

Очевиднее всего успехи у тех регионов, которые изначально «плелись в хвосте» рейтинга, а потом вдруг по той или иной причине решили поднапрячься и улучшить позиции. Тут уж неизбалованный местный бизнес, изумленный парой личных встреч с губернатором или вдруг заработавшим одним окном по подключению к сетям сразу готов проставить «отлично». Но сложнее этот успех удержать — к хорошему все быстро привыкают. Вот и я слышала от нескольких вице-губернаторов такие претензии: в прошлом году сделали инвестиционный портал и получили хорошие оценки, в этом году с порталом всё по-прежнему хорошо, а результат — хуже. Где же справедливость? А ее ждать не стоит, надо просто двигаться быстрее и не останавливаться на достигнутом.

В этом году настоящий рывок совершили два дальневосточных региона, тем самым опровергнув теорию о том, что Дальний Восток в принципе никогда не сможет соревноваться в развитии деловой среды с Центральной Россией или Приволжьем. Хабаровский край с 73-го места переместился на 40-е, Амурская область прибавила чуть меньше — 31 позицию. Если не смотреть глубоко по показателям, то главная причина успеха — в том, что региональные управленцы зашевелились, начали действовать без постоянных оговорок, какие они несчастные и обделенные ресурсами. На некоторые улучшения, выяснилось, и ресурсов-то особо не надо.

Впечатляющую динамику продемонстрировали также Калининградская область (+32 позиции), Республика Адыгея (+26), Саратовская область (+25), Костромская область (+13), Московская область (+12).

Перемещаться внутри первой десятки еще сложнее. Но у Чувашии, например, получилось: она стала второй в рейтинге после Татарстана, а в прошлом году была шестой. Но лучше всего получилось у Москвы: в прошлом году столица замыкала десятку, а в этом — уже тройку лидеров. Успешный регион с огромным бюджетом, скажете вы. Да, но плюс к этому — большие объемы работы и достаточно избалованный (скажем, теми же электронными услугами) бизнес. Получить хорошие оценки в Москве действительно сложно.

В этом году инвестиционный климат, согласно данным рейтинга, улучшился в 51 регионе страны. Изменения к лучшему произошли по большинству из четырех десятков показателей рейтинга. Сократилось количество процедур при получении разрешений на строительство, при постановке на кадастровый учет и оформлении прав собственности. Вырос объем госзакупок у малого и среднего бизнеса. Стало больше проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Было бы еще лучше, если бы не рост негативных оценок по показателям «административное давление на бизнес» и «количество запрошенных дополнительно документов». В этих вопросах предприниматели стали более требовательны и менее терпимы.

Тем не менее результат есть. Причем если в прошлом году мы говорили о том, что весь позитивный вклад — дело рук «федералов» и их территориальных подразделений, то в этом — основные заслуги уже у региональных команд. На мой взгляд, главы регионов, прожив несколько кризисных лет, поняли, что нужно находить резервы внутри, не просто искать деньги в бюджет, но прежде всего создавать условия для прихода и приумножения инвестиций. А еще осознали, что создание благоприятной деловой среды зачастую не требует огромных финансовых вливаний. И почему бы тогда не попробовать? А если за успехи еще и материальное поощрение положено, то совсем хорошо. Вот поэтому так и обострилась конкуренция между регионами: особенно в середине рейтинга они «наступают друг другу на пятки», а разница порой исчисляется десятыми долями процента.

Автор — генеральный директор Агентства стратегических инициатив

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