На Северном Кавказе (СКФО) к 2021 году построят медуниверситет, университетскую клинику и научно-исследовательский центр. На это из федерального бюджета выделено 30 млрд рублей. Общий объем запланированных инвестиций на создание медицинского кластера в СКФО составляет 162,1 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Министерстве по делам Северного Кавказа . Цель создания медкластера на базе Кавказских Минеральных Вод — снижение потока уезжающих лечиться за рубеж россиян, которые сегодня вкладывают большие средства в иностранную медицину.

Как рассказал «Известиям» первый замминистра по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов, концепция строительства медицинского кластера уже согласована с Минздравом РФ и поддержана в правительстве, сейчас идет стадия разработки проектно-сметной документации.

— Медкластер — это целый комплекс лечебных, научных, учебных и реабилитационных учреждений, объединенных единой концепцией. Он будет расположен недалеко от бальнеологических курортов Кавминвод, — отметил чиновник. — Велосипед мы не изобретаем: это общепринятая мировая практика, когда обучение, лечение и научные разработки собраны под одной крышей.

Под строительство медицинского города выбран Малокарачаевский район Карачаево-Черкесской Республики. Там будут построены медуниверститет (23,6 тыс. кв. м), университетская клиника на 576 коек и научно-исследовательский центр (16,4 тыс. кв. м). Также появится сеть центров реабилитации и санаторно-курортного лечения во всех субъектах СКФО и три профильные клиники: малоинвазивная, клиника абдоминальной хирургии и клиника матери и ребенка.

— Сегмент реабилитации — один из важнейших. Провести курс лечения или прооперировать человека важно, но не меньшую роль играет реабилитация, чтобы организм восстановился. Поэтому мы приняли решение создать профильные реабилитационные центры во всех регионах Северного Кавказа, — пояснил Одес Байсултанов. — Здесь также немаловажен промышленный сегмент — расходные материалы и оборудование рациональнее производить в шаговой доступности от кластера. Перед нами поставлена задача построить медгород «одного окна».

Проект не только решит часть региональных вопросов — в частности, проблему трудоустройства населения. Это будет федеральный объект, который поможет сократить выездной медицинский туризм и развивать въездной. По расчетам Минкавказа, цены на лечение по сравнению со среднеевропейскими будут ниже на 30–40%.

— По данным экспертов, ежегодно за рубеж на лечение выезжает более 100 тыс. человек в год. Средний портфель затрат — $10 тыс. Минимум $1 млрд в год россияне вкладывают в чужую медицину. По неофициальным данным, на лечение выезжает более 700 тыс. человек. Едут в страны Европы, Израиль, США, — отметил первый замминистра по делам Северного Кавказа.

Кластер будет ориентирован на несколько медицинских специализаций: в первую очередь это опорно-двигательная система, желудочно-кишечный тракт и кардиологические заболевания. Структура медицинского кластера определяется статистикой заболеваний в СКФО и других субъектах РФ, уровнем потребности в медицинской помощи по соответствующим направлениям, а также сложившейся практикой организации подобных медучреждений в Европе.

Общий объем необходимых инвестиций — 162,1 млрд рублей, в том числе 40 млрд рублей из федерального бюджета, которые планируется направить на создание якорного проекта (университет и университетская клиника, научно-исследовательский центр) и инженерной инфраструктуры.

Руководитель проекта по развитию медицинской инфраструктуры страховой группы СОГАЗ, выступающей консультантом проекта, Салман Магомедов рассказал, что медкластер на Кавказе — это часть реализации национальной стратегии «Здоровье».

— Цель — обеспечить граждан высокотехнологичной медпомощью и остановить поток выезжающих на лечение за рубеж. С 2011 года таких людей становится всё больше. Стоит задача переломить эту ситуацию. На Кавказе должен быть создан инновационный центр, соответствующий европейским стандартам. Пока в России такого нет, — отметил специалист.

По данным Ростуризма, за получением качественной высокотехнологичной медицинской помощи ежегодно из России выезжает около от 600 тыс. до 1 млн человек, которые только на лечение и оздоровление в зарубежных клиниках тратят более одного $1 млрд.

Основные направления лечения выезжающих из России медицинских туристов — онкология, сложные хирургические операции, бесплодие, роды. Самыми востребованными зарубежными направлениями считаются Израиль (40%) и Германия (30%). За последние десять лет поток пациентов из РФ в ФРГ вырос более чем в пять раз.