Украина вмешивалась в президентскую предвыборную кампанию в США в 2016 году, заявила первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс на ежедневном брифинге.

По словам Сандерс, сотрудничество Национального комитета Демократической партии с посольством Украины «хорошо задокументировано». Это не просто обвинение, а зафиксированные на бумаге «предпринятые действия», подчеркнула заместитель пресс-секретаря.

Сандерс заявила, что если искать пример кампании, которая координировалась иностранным источником или государством, стоит обратить внимание на комитет демпартии, фактически сотрудничавший с посольством Украины «в поисках компромата на своих соперников», отметила представитель Белого дома.

Киев не занимал чью-либо сторону во время предвыборной кампании в США, заявили в посольстве Украины, отвергнув обвинения Сандерс, передает BFM.RU.

Издание Politico сообщало раннее со ссылкой на результаты собственного расследования, что власти Украины пытались помочь кандидату в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон и подорвать позиции республиканца Дональда Трампа во время предвыборной кампании в Соединенных Штатах в прошлом году.