Минобороны развернуло в Ростовской области танковый полк, оснащенный новейшими сверхзащищенными танками. Речь идет о модернизированных боевых машинах Т-72Б3. По сравнению со стандартными «Б третьими» обновленные танки получили дополнительную защиту бортов, задней и верхней части корпуса. Благодаря этим нововведениям Т-72Б3 с дополнительной защитой (такое официальное название присвоило машине Минобороны) выдержит попадания противотанковых ракет, бронебойных и кумулятивных снарядов.

Как рассказали «Известиям» в Южном военном округе, танки поступают на вооружение вновь сформированного 68-го танкового полка (ТП). Эта воинская часть вошла в состав 150-й мотострелковой дивизии. В дальнейшем Т-72Б3 поступят на вооружение и других танковых подразделений соединения.

Формирование нового танкового полка началось в конце прошлого года на базе 205-й мотострелковой бригады. А уже в июне нынешнего года полк достиг боевой готовности. Сейчас воинская часть базируется в поселке Кадамовский Ростовской области.

68-й танковый полк — это наследник легендарного 68-го гвардейского Житомирско-Берлинского Краснознаменного, орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого и Александра Невского полков. Наравне с 1-м гвардейским танковым полком Таманской дивизии, 68 ТП — одна из самых прославленных и титулованных танковых частей советской и российской армий.

Впервые о разработке в интересах Минобороны танков Т-72Б3 с дополнительной защитой стало известно в 2015 году. Первые обновленные танки были переданы военному ведомству в конце 2016 года. В начале 2017 года в интернете появились любительские фотографии сверхзащищенных танков, разгружавшихся в Ростовской области.

В ходе модернизации боевые машины, помимо дополнительной брони, получили дизельные двигатели мощностью 1130 л.с., современный прицельный комплекс. Защищает танк от снарядов и ракет противника динамическая броня «Реликт» и «Контакт». Это специальные заряды из двух слоев взрывчатки и специальной металлической пластины. При попадании в блок кумулятивного снаряда, сначала взрывается первый заряд взрывчатки. Он рассеивает кумулятивную струю. Второй слой взрывчатки толкает навстречу кумулятивной струей бронепластину, которая поглощает энергию и отклоняет снаряд. Примечательно, что в блоках «Реликта» таких пластин две.

— Проблема всех современных танков состоит в том, что свою родословную они ведут от времен холодной войны, где им предстояло атаковать противника в лоб, — рассказал «Известям» военный историк Алексей Хлопотов. — Поэтому у них очень хорошо развита защита передней части. В современных военных конфликтах противник может атаковать бортовые и задние проекции и даже сверху. Поэтому Т-72Б3 получил дополнительную защиту всех этих областей. С бортов машина прикрыта блоками динамической защиты «Реликт». Башня — системой «Контакт-5». В дополнение к ним на танке стоят защитные решетки и экраны от кумулятивных боеприпасов.

По словам эксперта, кроме бронезащиты, Т-72Б3 обладает еще рядом существенных преимуществ. На танке установлен многоканальный прицел «Сосна-У» и автомат сопровождения целей, которые позволяют вести высокоточный огонь ночью и днем в любых погодных условиях. Причем не только обычными танковыми выстрелами, но и ракетами. Последнее дает очень существенное преимущество перед украинскими и западными танками. Эти машины не используют управляемых ракет. А Т-72Б3 может встречать их огнем с безопасного для себя расстояния в пять километров.

68-й танковый полк был сформирован в феврале 1942 года в Сталинграде как 93-я отдельная танковая бригада. Бригада принимала участие в боях на Курской дуге, освобождала Правобережную Украину, а также Львов. Это одна из немногих воинских частей, получивших за свои заслуги орден Богдана Хмельницкого 1-й степени. В феврале 1945 года 93 ОТБР была переименована в 68-ю танковую бригаду и удостоена звания «гвардейской».

После окончания Великой Отечественной бригада была переформирована в полк, который остался в группе советских войск в Германии. В начале 1990-х годов 68 ТП был выведен в Россию и сокращен до базы хранения. В 2005 году полк был окончательно расформирован.