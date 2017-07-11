Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) не будет ходатайствовать о замене условного тюремного срока на реальный оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник в ведомстве.

Ранее СМИ опубликовали информацию о том, что служба просит отправить Навального в колонию, заменив условное наказание по делу «Ив Роше». При этом отмечалось, что процессуальное решение по данному вопросу пока не принято.

Напомним, братья Алексей и Олег Навальные в декабре 2014 года были осуждены за хищение более 26 миллионов рублей у компании «Ив Роше» и свыше 4 миллионов рублей у «Многопрофильной процессинговой компании», а также за легализацию более 21 миллиона рублей. Алексей Навальный получил 3,5 года условно, Олег Навальный — такой же срок реального заключения.

Кроме того, Алексей Навальный имеет вторую судимость, также условную, по делу о хищении 16 миллионов рублей у компании «Кировлес».