Уголовное дело о гибели 18 пенсионеров, возбужденное в отношении учредителя пансионата, с обвинительным заключением передано в суд. Также на рассмотрении Емельяновского районного суда находится иск прокурора о закрытии опасного учреждения.

Уголовное дело против учредителя пансионата «Калина красная» в поселке Емельяново Красноярского края было возбуждено по факту оказания услуг, которые не отвечали требованиям безопасности жизни. Сотрудники пансионата не оказывали пожилым постояльцам своевременную медицинскую помощь. Их действия привели к гибели 18 пенсионеров, сообщает «Наш красноярский край».

По данным следствия, с сентября 2011 по июнь 2016 года директор пансионата для престарелых принимал на попечение постояльцев от 78 до 93 лет на основании договоров услуг, заключенных с их родственниками. Стоимость пребывания варьировалась от 15 тыс. до 30 тыс. рублей в месяц и выше. Договор должен был обеспечивать круглосуточное постоянное проживание пожилых людей в пансионате, а также помощь в поддержании ими личной гигиены, питание и вызов скорой медицинской помощи в случае необходимости.