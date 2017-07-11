Порядка 246 многодетных семей, проживающих в Курской области, стали обладателями земельных участков. Соответствующие данные озвучила директор регионального департамента по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Татьяна Сукновалова по итогам первого полугодия 2017 года.

По ее словам, на сегодняшний день в регионе проживает около 9297 многодетных семей. Из них более 3 тыс. семей стоят в очереди на бесплатные земельные участки под строительство жилья. В настоящее время в Курской области сформирован реестр из 3266 земельных участков общей площадью более 385 га для бесплатного предоставления многодетным семьям.

Региональный закон «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории Курской области» действует с 2011 года. За это время обладателями земельных участков стали 2238 многодетных семей, сообщает издание «Курская правда».