Житель столицы Эдуард Никитин, который 10 лет продержал ребенка в сексуальном рабстве, заключен под сражу. Об этом сообщили в пресс-службе Симоновского суда Москвы.

В СИЗО 40-летний подозреваемый отправлен на два месяца по ходатайству следствия. Как сообщает «ТВ Центр», мужчина полностью признал свою вину и рассказал об обстоятельствах преступления. Под стражей он пробудет до 7 сентября.

Пострадавший 19-летний юноша на допросе у следователей признался, что совсем не помнит своих родителей, помнит только, что родился на Украине. Как сообщает «Дни.Ру», следствию удалось установить, что ребенок рос в неблагополучной семье. О пропаже мальчика родители заявили лишь спустя несколько дней после его исчезновения. За годы поисков ребенка семья переехала, сейчас следователи устанавливают нынешнее местоположение родных нашедшегося юноши.

Молодой человек был похищен, еще будучи 9-летним ребенком, в августе 2007 года. Подозреваемый познакомился с ним и предложил пожить у него, тот согласился. Тогда было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, ребенка искали всей страной, но безуспешно. Все это время он находился в квартире Никитина. По данным РЕН ТВ, мать Никитина не сообщала в полицию о происходившем. Все эти годы ребенок не учился, плохо умеет читать и писать. Однако известно, что ему изредка позволяли выходить на улицу.

Ранее Никитин уже был судим. С 2001 года его уличили в домогательствах как минимум к шести несовершеннолетним. Уголовное дело возбуждено по статье «Насильственные действия сексуального характера, в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Расследование продолжается.