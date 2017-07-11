В день церковного празднования памяти преподобных Сергия и Германа, 11 июля, президент России Владимир Путин, как и год назад, посетил Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный монастырь. Глава государства приложился к святыням храма и обсудил с патриархом Московским и всея Руси Кириллом планы восстановления и развития обители, считающейся одной из главных святынь православия.

Владимир Путин подъехал к монастырю, лично управляя автомобилем, а затем пешком прошел к храму через соборную площадь. У входа в Спасо-Преображенский собор его встретил предстоятель Русской Православной Церкви Кирилл - патриарх прибыл на Валаам днем ранее и отслужил торжественную литургию.

- Всякий раз, когда ступаешь на это святое место, на сей дивный остров, и умом, и сердцем чувствуешь, что это место совершенно особенное. Может быть, у тех, кто живет здесь постоянно, и стираются эти чувства. Так человек устроен, что даже к святыне он привыкает. Но когда прикасаешься к святыне не каждый день, то испытываешь совершенно особое чувство, - сказал, обращаясь к насельникам обители и паломникам, патриарх.

Войдя в храм в сопровождении патриарха, глава государства поставил свечу у Валаамской иконы Божией Матери и приложился к мощам святых Сергия и Германа Валаамских - греческих иноков, которые, по преданию, основали монастырь.

Владимир Путин и патриарх Кирилл кратко пообщались в храме и продолжили разговор, уже выйдя из него - они обсудили жизнь, устройство и развитие одного из главных монастырей России.

История обители

Валаамский монастырь - один из самых почитаемых в России: существует предание, согласно которому первый крест на месте языческого капища здесь поставил апостол Андрей. Сегодня обитель насчитывает 200 насельников и является популярным местом для посещения как паломниками, так и туристами - ежегодно монастырь посещают более 100 тысяч человек. Владимир Путин также неоднократно бывал на Валааме, последний раз – год назад, тоже в день празднования памяти преподобных Сергия и Германа.

Основатели монашеской жизни на Валааме, преподобные Сергий и Герман, согласно церковному преданию, были греческими священноиноками, пришедшими в X веке во владения Великого Hовгорода вместе с первыми православными миссионерами.

В начале XVII века монастырь разорили шведы, и более ста лет он находился в запустении. Мощи преподобных Сергия и Германа спасли монахи, спрятавшие их под землей. В 1715 году указ о возрождении монастыря издал Петр I, однако в 1754 году обитель уничтожил пожар, и ее обустройство началось заново. В 1819 году монастырь посещал Александр I, в 1858 году здесь побывал Александр II с семьей.

После революции 1917 года до 1940-го Валаам входил в состав Финляндии, и монастырь серьезно пострадал во время советско-финской войны, когда территория обители оказалась в зоне боевых действий. Позднее в монастырских корпусах размещалась школа боцманов и юнг, подсобное хозяйство Питкярантского целлюлозного завода, а после окончания Великой Отечественной - Дом инвалидов войны и труда.

Туристические маршруты на Валаам открылись только в 1960-е годы, а в 1979 году на этой территории был образован музей-заповедник. Восстановление обители ведется с 1989 года. С 2002 года действует попечительский совет восстановления Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. За последние годы были воссозданы роспись и деревянные резные иконостасы, киоты и паникадила главного собора, заново построены другие церкви и скиты монастыря.

11 июля на острове был открыт памятник святому равноапостольному князю Владимиру.