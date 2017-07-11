Представители финского посольства в России оказались замешаны в скандале вокруг незаконного вывоза деталей военной техники в Финляндию, выяснили «Известия».

Предположительный организатор схемы — Дмитрий Богачев, у которого есть финское гражданство, был задержан еще в октябре 2016 года. Сразу после задержания Богачева его судьбой стали активно интересоваться финские дипломаты, что лишь подогрело предположения о причастности финских спецслужб к истории с контрабандой. Предположительно Богачев мог работать под прикрытием, а сделки его группы — курироваться финскими властями.

«Уверен, что господин Богачев является внештатным сотрудником финских силовых структур», — заявил «Известиям» сенатор Франц Клинцевич.

По информации «Известий», настойчивость дипломатов даже стала поводом для ноты протеста российского МИДа в адрес Финляндии.

Следствие предполагает, что дорогие компоненты вооружений формально списывались на заводах-изготовителях, а затем через Москву и Санкт-Петербург отправлялись в Финляндию через автомобильный пункт пропуска.

В частности, контрабандисты попались на попытке вывоза из России диска турбины высокого давления для истребителя Су-27.