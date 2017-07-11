Памятник святым покровителям семьи — Петру и Февронии Муромским установили в городе Сураж Брянской области. Монумент представляет собой фигуры святых в бронзовой ладье, которая символизирует спокойное течение семейной жизни.

Право снять покрывало со скульптуры предоставили супругам Анастасии и Константину Гайдаровым, которые создали свою семью 60 лет назад. Чин освящения памятника совершил настоятель храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы протоиерей Владимир Фараон, сообщает интернет-газета «Брянские новости».

Святые Петр и Феврония издревле на Руси считались покровителями семьи и брака. История любви святой супружеской пары описана в древнерусской «Повести о Петре и Февронии Муромских». Согласно легенде, Феврония исцелила князя Петра от серьезной болезни, после чего он женился на ней. Супруги прожили жизнь в верности и любви и умерли в один день. Мощи святых покоятся в Свято-Троицком монастыре Мурома. С именем святых неразрывно связан праздник — День семьи, любви и верности, который официально отмечается в России 8 июля.