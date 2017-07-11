Военные маневры НАТО под названием Saber Guardian-2017 начались во вторник, 11 июля, в Болгарии.

Командование на военных учениях, в которых принимают участие 25 тыс. человек, осуществляют военнослужащие США, отмечает «Интерфакс». Saber Guardian-2017 проводятся ежегодно с 2013-го.

Церемония начала учений состоялась на военной базе в районе Ново Село на юге Болгарии.

В учениях заняты военные из более чем 20 стран НАТО и партнеров альянса. В ходе учений военные смогут отработать оперативную совместимость подразделений союзников и продемонстрировать решительность в обеспечении безопасности и стабильности в Черноморском регионе.