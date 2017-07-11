В рамках всероссийского проекта «Карта убитых дорог» на территории Амурской области выявлено 43 участка, требующих ремонта. 24 из них включили в план ремонта на 2017 год, 13 — в дорожную кампанию 2018-го.

По словам активистов ОНФ, к ним жители обращаются чаще, чем к представителям власти, передает ИА «Амур.инфо». Ранее самой «убитой» дорогой России была признана магистраль в городе Ейск Краснодарского края.

Добавим, проект «Карта убитых дорог» был инициирован движением «Общероссийский народный фронт». По итогам голосования наиболее проблемный дорожный участок планируется включить в приоритетный для ремонта список.