Следственный комитет по Нижегородской области проверит сообщение, появившееся в эфире региональной телекомпании, об избиении фельдшера бригады скорой медицинской помощи.

По имеющимся данным, ЧП произошло 5 июля, когда бригада скорой помощи прибыла на улицу Звенигородскую по вызову к мужчине с приступом эпилепсии. Пострадавший был помещен в машину, но его знакомый, желая сопровождать больного в медучреждение, напал на фельдшера. Как сообщает НИА «Нижний Новгород», мужчина нанес медику несколько ударов по голове и телу. Работника скорой помощи пришлось госпитализировать.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, увидели молодого человека, который, не желая быть доставленным в больницу, вел себя неадекватно. В ходе разговора он публично оскорбил работников ведомства. В отношении 22-летнего местного жителя возбудили уголовное дело за оскорбление представителя власти. Уголовное дело о причинении вреда здоровью фельдшера может быть возбуждено после получения результатов судебно-медицинской экспертизы о тяжести побоев.